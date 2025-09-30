إعلان

غادة عادل وماجد الكدواني.. توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"

كتب - معتز عباس:

09:33 م 30/09/2025
    غادة عادل في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    غادة عادل في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    علي البيلي في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    غادة عادل وماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    غادة عادل وماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    ماجد الكدواني على الريد كاربت
    ماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    ماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    ماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    غادة عادل وماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    محمد علي رزق في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    محمد علي رزق في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    هشام جمال وليلى زاهر في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    هنادي مهنا في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    هنادي مهنا في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    غادة عادل وماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    هيثم نبيل في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني
    ماجد الكدواني في العرض الخاص لفيلم فيها ايه يعني

تصوير / إسلام فاروق:

توافد نجوم الفن على العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"، والمقام حاليًا بإحدى السينمات الكبرى في منطقة السادس من أكتوبر.

حرصت الفنانة غادة عادل، على الحضور وتهنئة ماجد الكدواني، والتقاط الصور التذكارية على "الريد كاربت"،

شهدت السجادة الحمراء، حضور الفنانة ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، وهيثم نبيل، ومحمد على رزق، هنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتاج عبدالعزيز، وهو من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وتأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

