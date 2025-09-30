تصوير / إسلام فاروق:

توافد نجوم الفن على العرض الخاص لفيلم "فيها إيه يعني"، والمقام حاليًا بإحدى السينمات الكبرى في منطقة السادس من أكتوبر.

حرصت الفنانة غادة عادل، على الحضور وتهنئة ماجد الكدواني، والتقاط الصور التذكارية على "الريد كاربت"،

شهدت السجادة الحمراء، حضور الفنانة ليلى زاهر وزوجها المنتج هشام جمال، وهيثم نبيل، ومحمد على رزق، هنادي مهنا، وغيرهم من الفنانين.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتاج عبدالعزيز، وهو من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وتأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.