ياسمين صبري وليلى علوي الأبرز.. 20 صورة لـ 5 فنانات ارتدين نفس الفستان

كتب : معتز عباس

09:22 م 30/09/2025
    المطربة بوسي قبل الظهور في حفلتها الغنائية (1)
    المطربة بوسي قبل الظهور في حفلتها الغنائية (4)
    المطربة بوسي قبل الظهور في حفلتها الغنائية (5)
    المطربة بوسي قبل الظهور في حفلتها الغنائية (6)
    المطربة بوسي قبل الظهور في حفلتها الغنائية (7)
    رضوى الشربيني (2)
    رضوى الشربيني مع شام الذهبي في افتتاح عيادتها بقطر (1)
    رضوى الشربيني مع شام الذهبي في افتتاح عيادتها بقطر (2)
    رضوى الشربيني
    ليلى علوي ترقص في حفل زفاف ريم سامي
    ليلى علوي في احدى الحفلات الغنائية (1)
    ليلى علوي في احدى الحفلات الغنائية (2)
    ليلى علوي في احدى الحفلات الغنائية (3)
    ليلى علوي في احدى الحفلات الغنائية (4)
    ياسمين صبري في حفل ديور العالمية (1)
    ياسمين صبري في حفل ديور العالمية (2)
    ياسمين صبري في حفل ديور العالمية (4)
    ياسمين صبري في حفل ديور العالمية (5)
    المطربة بوسي قبل الظهور في حفلتها الغنائية (2)
    المطربة بوسي قبل الظهور في حفلتها الغنائية (3)

كتب - معتز عباس:

شهدت الساحة الفنية ظاهرة لافتة تعكس تغيرًا في معايير أناقة النجمات، حيث لم يعد الظهور بفستان ارتدته فنانة أخرى يشكل حرجًا، بل أصبح بمثابة مواكبة للترندات العالمية ودليل على نجاح تصميم معين.

وظهرت العديد من نجمات الفن في أكثر من مناسبة يرتدن نفس الفستان مع اختلافات بسيطة في الألوان والتصميم، أبرزهن ليلى علوي، ياسمين صبري، نبيلة عبيد، بوسي، رضوى الشربيني.

يتميز الفستان الطويل بأكمام طويلة، ويجود عند الخصر دبوس أبيض من اللؤلؤ، ما يمنحه لمسة كلاسيكية وأنيقة تبرز رشاقة من ترتديه.

ليلى علوي

كانت الفنانة ليلى علوي من أحدث النجمات اللاتي تألقن بهذا الفستان، حيث لفتت الأنظار به في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

ياسمين صبري

ارتدت ياسمين صبري نفس الفستان في نهاية عام 2023، ، في حفل خاص لدار ديور Dior العالمية.

المطربة بوسي

خطفت الفنانة بوسي الأنظار أثناء إحيائها حفلا غنائيا في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ديسمبر 2024، حيث ظهرت بنفس الفستان لكن باللون النبيتي الغامق.

رضوى الشربيني

شاركتا أيضًا في ارتداء هذا الفستان، حيث اختارته رضوى الشربيني بنفس اللون الذي اختارته إحدى النجمات الأخريات (اللون التركواز على الأغلب) خلال حضورها افتتاح عيادة شام الذهبي في قطر.

نبيلة عبيد

تألقت النجمة القديرة نبيلة عبيد في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، ولكنها اختارت اللون الأسود الكلاسيكي الذي يليق بحضورها.

