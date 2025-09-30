ياسمين صبري وليلى علوي الأبرز.. 20 صورة لـ 5 فنانات ارتدين نفس الفستان

غادة عادل وماجد الكدواني.. توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم "فيها إيه

كتب - معتز عباس:

شهدت الساحة الفنية ظاهرة لافتة تعكس تغيرًا في معايير أناقة النجمات، حيث لم يعد الظهور بفستان ارتدته فنانة أخرى يشكل حرجًا، بل أصبح بمثابة مواكبة للترندات العالمية ودليل على نجاح تصميم معين.

وظهرت العديد من نجمات الفن في أكثر من مناسبة يرتدن نفس الفستان مع اختلافات بسيطة في الألوان والتصميم، أبرزهن ليلى علوي، ياسمين صبري، نبيلة عبيد، بوسي، رضوى الشربيني.

يتميز الفستان الطويل بأكمام طويلة، ويجود عند الخصر دبوس أبيض من اللؤلؤ، ما يمنحه لمسة كلاسيكية وأنيقة تبرز رشاقة من ترتديه.

ليلى علوي

كانت الفنانة ليلى علوي من أحدث النجمات اللاتي تألقن بهذا الفستان، حيث لفتت الأنظار به في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

ياسمين صبري

ارتدت ياسمين صبري نفس الفستان في نهاية عام 2023، ، في حفل خاص لدار ديور Dior العالمية.

المطربة بوسي

خطفت الفنانة بوسي الأنظار أثناء إحيائها حفلا غنائيا في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ديسمبر 2024، حيث ظهرت بنفس الفستان لكن باللون النبيتي الغامق.

رضوى الشربيني

شاركتا أيضًا في ارتداء هذا الفستان، حيث اختارته رضوى الشربيني بنفس اللون الذي اختارته إحدى النجمات الأخريات (اللون التركواز على الأغلب) خلال حضورها افتتاح عيادة شام الذهبي في قطر.

نبيلة عبيد

تألقت النجمة القديرة نبيلة عبيد في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، ولكنها اختارت اللون الأسود الكلاسيكي الذي يليق بحضورها.

