بإطلالة شبابية | ليلى علوي تخطف الأنظار.. والجمهور: "عشق الطفولة"

خضعت النجمة ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت ليلى علوي مرتدي فستان أبيض أنيق وجذاب خطفت به الأنظار، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "عشق الطفولة"، "أحبك لولتي"، "قلبي القمر"، "الله يحفظك اللهم أمين رب العالمين".

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" عام 2024.

تخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

