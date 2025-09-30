صور.. فتوح أحمد وسلمى غريب يواسيان حمادة بركات في عزاء والدته

كتب- مروان الطيب

تصوير- محمود بكار:

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور عزاء والدة الفنان حمادة بركات الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بمسجد أسد بن الفرات في منطقة الدقي.

وكان من أبرز الحضور الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلمى غريب، الفنان أشرف أمين، الفنان علي كمالو والفنان محمد التاجي، الذين ظهروا وهم يواسون حمادة بركات على رحيل والدته.

واستقبل الفنان حمادة بركات الوافدين على العزاء من الأصدقاء ونجوم الفن، حيث ظهر متأثرا بوفاة والدته وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

أعلن الفنان حمادة بركات وفاة والدته، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن الفنان حمادة بركات شارك في عدد من الأعمال الدرامية المميزة، وكان من أبرز أدواره مشاركته في المسلسل الشهير "الكبير أوي" إلى جانب النجم أحمد مكي.

