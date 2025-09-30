يواصل الفنان أمير المصري الترويجي لفيلمي "Giant" و "100 Nights of Hero" ، المقرر عرضهما في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر أمير بوسترات أفلامه الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: لأولئك الذين ينتظروا فيلم "Giant"، و "100 Nights of Hero" ، شكرًا لكم لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا هناك".

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذانية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ويشارك بطولة الفيلم عدد من النجوم والوجوه الشابة منهم النجم العلمي بيرس بروسنان.

كما ينتظر أمير المصري عرض فيلمه "100 Nights of Hero" أيضا مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم هوليود هم ريتشارد جرانت، فيليستي هوفمان، إيما كورين.

اقرأ أيضا..

شورت وبلوزة شفافة.. بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور (صور)

مي عمر ورمضان ورانيا يوسف.. 20 صورة للنجوم وسياراتهم الفاخرة