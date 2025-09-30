إعلان

بينهم رانيا يوسف وياسمين صبري وأحمد فهمي.. 20 صورة لنجوم الفن مع حيواناتهم الأليفة

كتبت- نوران أسامة:

04:35 م 30/09/2025
    أحمد فهمي (2)
    آية سماحة وقططتها (2)
    آية سماحة وقططتها (2) - Copy
    أحمد فهمي
    آية سماحة وقططتها (3)
    إيمي سمير غانم_1
    رانيا يوسف (5)
    رانيا يوسف (6)
    رانيا يوسف (7)
    ريم مصطفى
    غادة عبد الرازق
    مريم الخشت (2)
    مريم الخشت (3)
    مريم الخشت
    إيمي سمير غانم
    آية سماحة وقططتها
    نسرين طافش وقططتها
    مها الصغير وكلبها
    مي عُمر ومحمد سامي

يحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة لحظاتهم السعيدة مع حيواناتهم الأليفة، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنانة رانيا يوسف، نسرين طافش، ياسمين صبري، أحمد فهمي، محمد سامي، وغيرهم من النجوم.

وتنوعت إطلالات النجوم مع حيواناتهم ما بين لقطات مليئة بالدفء والمرح داخل منازلهم، وأخرى التُقطت خلال النزهات والسفر.

وفي هذا السياق يعرض لكم مصراوي، 20 صورة لنجوم الفن مع حيواناتهم الأليفة.

