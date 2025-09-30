"نمبر وان في إفريقيا".. محمد رمضان يخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بينهم رانيا يوسف وياسمين صبري وأحمد فهمي.. 20 صورة لنجوم الفن مع حيواناتهم

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة جديدة له، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال جريئة.

وظهر رمضان عاري الصدر مستعرضًا لياقته البدنية، جالسًا بجوار حوض ماء صغير، وعلّق قائلًا: "والنعمة دي لو قلوبنا حلوة كنا بقينا محمد رمضان".

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين انهالوا بالتعليقات، أبرزها: "نمبر وان القلوب"، "الأسطورة"، "إنت دايمًا متألق"، و"رقم واحد في إفريقيا".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن في وقت سابق عن إحياء حفل غنائي في مدينة نيويورك يوم 17 يناير المقبل، على خشبة مسرح "ماديسون سكوير".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرا عن تفاصيل تعاونه مع لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "المفاجأة اللي مع لارا ترامب هي أغنية هنصورها في ميامي الأسبوع التاني من سبتمبر، وسعيد بالتعاون معاها واهتمامها بالموسيقى العربية وهي من مستمعيني وأغنيتها المفضلة بم بم ويارب نعمل أغنية تليق بجمهوري العربي والمصري تحديدا".

