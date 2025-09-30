العلاج بالخارج أحدثها.. شائعات أشعلت الجدل حول شيرين عبدالوهاب

بينهم رانيا يوسف وياسمين صبري وأحمد فهمي.. 20 صورة لنجوم الفن مع حيواناتهم

نفى المطرب حسام حبيب، ما تردد عن سفر طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب، للخضوع للعلاج في الخارج.

وتحدث حسام حبيب، في تصريح لموقع "بالعربي et"، وقال: "شيرين بالفعل ذهبت للخارج للحصول على فترة نقاهة وليست علاج، هي مش بتتعالج هي تقضي فترة نقاهة مش علاج ولا حاجة هي فترة نقاهة".

ودخلت المطربة شيرين عبد الوهاب، قوائم الأكثر رواجا مؤخرا، مع تعدد الشائعات التي تطاردها، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

حسام حبيب

أثار المحامي ياسر قنطوش، في أغسطس الماضي، الجدل، حول عودة العلاقة الزوجية بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وطليقها المطرب حسام حبيب.

وطالب قنطوش، وزير الثقافة، بالتدخل بهدف حماية شيرين عبدالوهاب، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية من وزارة الصحة لمتابعة حالتها، وإبعادها عن حسام حبيب.

وتصاعدت الأزمة، إلى حد إصدار المطربة، بيانا تؤكد فيه إيقاف التعامل مع محاميها، و تهدده بالملاحقة، وذلك قبل أن تعلن مجددا في سبتمبر تصالحها مع قنطوش.

روتانا

في أحدث فصول النزاع مع شركة روتانا، أعلن محامي المطربة، الحصول على حكم بالحجز على حسابات الشركة في البنوك المصرية.

ورد مصدر في "روتانا"، في تصريح خاص ل"مصراوي"، وقال: "ما تردد غير صحيح، أولا تعاقد المطربة مع روتانا ميوزيك، ومقرها في الإمارات، والشركة لا يوجد لها حسابات في البنوك بمصر ".

ألبوم مع "سوني"

تردد بقوة على مدار الشهور الماضية، استعداد شيرين عبدالوهاب، لتقديم ألبوم جديد، بعد تعاقدها مع شركات عالمية، تارة مع "يونيفرسال"، و تارة مع "سوني".

وتجاهلت شركة يونيفرسال، التعليق، في حين كشفت الصفحة الرسمية لشركة "سوني"، عن النجوم الذين تعاقدت معهم، ولم يظهر فيها إلا النجم عمرو دياب، و الملحن و الشاعر عزيز الشافعي.

محاكمة

يذكر ان المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حددت يوم 9 أكتوبر، لمحاكمة المطربة في اتهامها بسب وقذف المنتج ومدير حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب محامي المنتج، بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامها ضد المطربة، بدعوى السب والقذف.

تعليق حسام حبيب