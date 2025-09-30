إعلان

ياسمين صبري أنيقة وسيرين عبد النور بـ "هوت شورت".. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:30 ص 30/09/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رضوى الشربيني
  • عرض 8 صورة
    سيرين عبد النور
  • عرض 8 صورة
    مصطفى شعبان
  • عرض 8 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 8 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 8 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 8 صورة
    أسما شريف منير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها رفقة والدها الفنان شريف وزوجها وابنتها، إلى جانب نشر صور تضمنت عدد من الأهل والأصدقاء.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، وكانت الصورة من كواليس مسلسلها "قسمة العدل" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

رضوى الشربيني

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ44 هذا العام، ونشرت صورة من عيد الميلاد عبر حسابها على انسجرام، ظهرت خلالها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

سيرين عبد النور

خطفت الفنانة سيرين عبدالنور، الأنظار إليها بإطلالة جريئة مرتدية "هوت شورت"، في أحدث ظهور لها استقبلت من خلالها فصل الخريف، عبر حسابها على موقع إنستجرام.

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة عبر حسابه انستجرام، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم أ نظار المتابعين على السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ياسمين صبري

تواصل الفنانة ياسمين صبري الاستمتاع بأخر أيام إجازة الصيف، بعد نشرها صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي تخوض جولة سياحية في شوارع باريس.

هيدي كرم سيرين عبدالنور رضوى الشربيني ياسمين صبري أسما شريف منير إيمان العاصي
الخبر التالى:
بإطلالة أنيقة.. أحدث جلسة تصوير لـ هيدي كرم تخطف بها الأنظار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة