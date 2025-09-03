إعلان

"فولة واتقسمت نصين".. 15 صورة لـ إيمان العاصي مع ابنتها ريتاج

07:58 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
  15 صورة
  15 صورة
    ريتاج وهي صغيرة مع ماما ايمان العاصي (2)
  15 صورة
    ايمان العاصي وريتاج في رحلة
  15 صورة
    ايمان العاصي وريتاج (2)
  15 صورة
    ايمان العاصي وريتاج (1)
  15 صورة
    ايمان العاصي وعائلتها
  15 صورة
    ايمان العاصي واسرتها (1)
  15 صورة
    ايمان العاصي وابنتها ريتاج
  15 صورة
    ايمان العاصي وابنتها ريتاج والاسرة في رحلة لزيارة تركيا (3)
  15 صورة
    ايمان العاصي وابنتها ريتاج والاسرة في رحلة لزيارة تركيا (2)
  15 صورة
    ايمان العاصي وابنتها ريتاج والاسرة في رحلة لزيارة تركيا (1)
  15 صورة
    ايمان العاصي وابنتها ريتاج في السينما
  15 صورة
    ايمان العاصي وابنتها الصغيرة ريتاج
  15 صورة
    ايمان العاصي واسرتها (2)
  15 صورة
    ريتاج وهي صغيرة مع ماما ايمان العاصي (1)
كتب - معتز عباس:

لاقت ريتاج نبيل زانوسي، ابنة الفنانة إيمان العاصي، تفاعلاً كبيرًا من الجمهور بعد ظهورها المتكرر مؤخرًا مع والدتها في عدة مناسبات، والتي أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

وتتميز العلاقة بين إيمان وابنتها ريتاج بالصداقة والتفاهم، وهو ما يظهر في صورهما معًا، فبينما كانت إيمان حريصة على إبعاد ابنتها عن الأضواء خلال سنوات طفولتها، إلا أن ريتاج أصبحت في الآونة الأخيرة ترافق والدتها في المناسبات العامة وتظهر معها في صور تنشر على صفحاتها الرسمية.

علق الكثير من المتابعين على الشبه الكبير بينهما، حيث يرى البعض أن ريتاج ورثت جمال والدتها، بالإضافة إلى أناقتها اللافتة، ومن بين التعليقات:"حلوين، فولة واتقسمت نصين، أحلى من بعض، قمرات".

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة تبرز جمال ريتاج والشبه الكبير بينها وبين والدتها إيمان العاصي.

"على متن يخت".. جلسة تصوير جريئة لـ بسمة بوسيل في مهرجان فينيسيا السينمائي

هل تورط "لما القمر" محمد فؤاد في أزمة جديدة مع شرحبيل أحمد؟

إيمان العاصي ريتاج نبيل زانوسي ابنة ايمان العاصي
"صورة طبق الأصل".. 15 صورة لـ نسرين أمين وابنتها أمينة

