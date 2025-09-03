"فولة واتقسمت نصين".. 15 صورة لـ إيمان العاصي مع ابنتها ريتاج

كتب - معتز عباس:

لاقت ريتاج نبيل زانوسي، ابنة الفنانة إيمان العاصي، تفاعلاً كبيرًا من الجمهور بعد ظهورها المتكرر مؤخرًا مع والدتها في عدة مناسبات، والتي أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

وتتميز العلاقة بين إيمان وابنتها ريتاج بالصداقة والتفاهم، وهو ما يظهر في صورهما معًا، فبينما كانت إيمان حريصة على إبعاد ابنتها عن الأضواء خلال سنوات طفولتها، إلا أن ريتاج أصبحت في الآونة الأخيرة ترافق والدتها في المناسبات العامة وتظهر معها في صور تنشر على صفحاتها الرسمية.

علق الكثير من المتابعين على الشبه الكبير بينهما، حيث يرى البعض أن ريتاج ورثت جمال والدتها، بالإضافة إلى أناقتها اللافتة، ومن بين التعليقات:"حلوين، فولة واتقسمت نصين، أحلى من بعض، قمرات".

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة تبرز جمال ريتاج والشبه الكبير بينها وبين والدتها إيمان العاصي.

