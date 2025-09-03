إعلان

"على متن يخت".. جلسة تصوير جريئة لـ بسمة بوسيل في مهرجان فينيسيا السينمائي

06:40 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (6)
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (5)
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (4)
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (7)
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (2)
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (10)
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (1)
    بسمة بوسيل (2)
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (3)
    بسمة بوسيل على متن يخت لحضور حفل مهرجان فينيسا السينمائي الدولي (8)
    بسمة بوسيل (1)
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشرت بسمة مقطع فيديو لها داخل نهر "البندقية" الشهير بمدينة فيسينا، الإيطالية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وإذا لم يكن هناك دراما على الإطلاق، فنحن نصنع دراما خاصة بنا، بسمة بوسيل في إيطاليا".

وظهرت بسمة بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير، في رحلة بحرية على متن يخت.

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

بسمة بوسيل السوشيال ميديا مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مدينة فيسينا، الإيطالية انستجرام بسمة بوسيل
