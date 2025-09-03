بإطلالة صيفية.. مي سليم تستمتع بعطلتها في الساحل الشمالي (صور)

كتبت- نوران أسامة:

تستمتع الفنانة مي سليم بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا طويلًا باللون الأصفر، ولاقت الصور إعجاب متابعيها الذين علّقوا: "جميلة الجميلات، ملكة، منوّرة الدنيا، تحفة، ما شاء الله، عسولة".

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية من خلال مسرحية "المجانين" بطولة الفنان محمد هنيدي، والتي عُرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يُذكر أن مي سليم تستعد للظهور في عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها مسلسل "السجل الأسود"، بطولة خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

اقرأ أيضًا:

زوجة سامح حسين تطمئن جمهوره على حالته الصحية

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

"بتقنية الـ Ai".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها