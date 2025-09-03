إطلالات جريئة وكاش مايوه.. 25 صورة للنجمات في الساحل الشمالي

كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت عدد من نجمات الفن على مشاركة الجمهور أحدث صورهن من الساحل الشمالي، وهن يقضين عطلات الصيف وسط أجواء من المرح على شاطئ البحر.

وخطفت النجمات الأنظار بإطلالات صيفية متنوعة جمعت بين الأناقة والبساطة، سواء من خلال الفساتين الملونة، أو الإطلالات الكاجوال، أو الملابس الكلاسيكية التي تناسب أجواء السهرات والحفلات.

ونشرت النجمات عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات على الشاطئ، والسهرات مع الأصدقاء.

ويعرض لكم "مصراوي" 25 صورة للنجمات في الساحل: