مايكل كين على كرسي متحرك وجولييت بينوش تحاول ألا تبكي.. تكريم 4 نجوم بافتتاح

في افتتاح البحر الأحمر السينمائي.. ماذا طلب شون بيكر من چولييت بينوش؟

كرمت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، النجم العالمي مايكل كين بجائزة اليسر الفخرية، وذلك بحفل افتتاح الدورة الخامسة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ظهر مايكل كين على المسرح وهو على كرسي متحرك بأيدي مرتعشة وبجانبه النجم العالمي فين ديزل اللذان تعاونا سويا بالعديد من الأعمال السينمائية.

وحرص مايكل كين على شكر إدارة المهرجان على التكريم، وتحدث عن مسيرته السينمائية التي امتدت لسنوات تعاون خلالها مع كبار المنتجين وصناع السينما في هوليوود، وسط تصفيق حار من الحضور.

شهد حفل الافتتاح حضور ألمع النجوم وصناع السينما هم أروى جودة، إلهام شاهين، ياسمين صبري، هنا الزاهد، صبا مبارك، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، جمال سليمان، أسماء جلال، النجم العالمي جيان كارلو إسبوسيتو، النجم أدريان برودي، المخرج الأمريكي شون بيكر، مي عمر، محمد سامي، ريم سامي، محمد فراج، بسنت شوفي، ناعومي هاريس، كريستين دانست، مايكل كين، فين ديزل، كوين لطيفة والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

عرض فيلم "Giant" في افتتاح المهرجان

سيتم عرض فيلم "Giant" كفيلم افتتاح المهرجان هذا العام، بطولة النجم المصري العالمي أمير المصري.

تدور أحداث فيلم "Giant" حول السيرة الذاتية للملاكم اليمني البريطاني "نسيم حميد" ورحلته المتواضعة في بدايتها إلى أن أصبح بطلًا للعالم وتدريبه على يد المدرب الايرلندي بريندان إنجل الذي لعب دورًا في نجاحه، ومن المقرر في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 8 ديسمبر.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

