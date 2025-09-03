حسام داغر يشارك بفيلمه الجديد في مهرجان مانشيستر بإنجلترا

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان حسام داغر عن مشاركة فيلمه الجديد في الدورة الثانية عشرة من المهرجان مانشيستر السينمائي الدولي بإنجلترا.

ونشر داغر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" بوستر الفيلم، معلقًا: "فيلمي القصير (البينو) أشارك به في مهرجان مانشيستر السينمائي الدولي بإنجلترا (المملكة المتحدة) (فئة الأفلام القصيرة)، الدورة الثانية عشرة، هذه المشاركة الثالثة للفيلم في المحافل السينمائية الدولية بعد، مهرجان مدريد السينمائي 2024، مهرجان كييف السينمائي 2020".

وأضاف: "إنتاج شركتي Autumn Art production house، أناقش خلاله قصة أب ألبينو (عدو الشمس) تعرض للتنمر طيلة حياته، يقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطة بهم في العالم نتيجة التمييز والتنمر.. ويجعلها تشاهد العالم من وجهة نظره.. نعم أنتِ استثنائية.. أنتِ أميرة.. نحن من أهل القمر".

وتابع: "الفيلم فكرة وإخراج حسام داغر، بتكلم فيه عن التنمر والتمييز اللي بيتعرضوا له الأقليات ومنهم الألبينو عدو الشمس.. خاصة أن نادرًا ما يتم التعرض لقضيتهم".

يذكر أن الفنان حسام داغر كانت آخر أعماله فيلم "40 يوم"، تدور الأحداث حول رجل مصري وزوجته الحامل الذي يحاول العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والانهار والجبال بحثًا عن مستقبل أفضل لابنه القادم ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الأمريكي وتربطهم ببعض علاقات إنسانية متعددة.

الفيلم بطولة العديد من الممثلين جنسيات مختلفة من مصر وأمريكا وأمريكا اللاتينية والهند والمكسيك وأفريقيا مما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقية الأحداث و الشخصيات.

اقرأ أيضًا:

زوجة سامح حسين تطمئن جمهوره على حالته الصحية

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

"بتقنية الـ Ai".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

فرقة "المركز القومي للمسرح" تتألق على مسرح ساحة الهناجر

...