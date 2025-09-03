كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الإعلامية هند مدحت ارتداءها الحجاب، في خطوة فاجأت جمهورها، وذلك عبر منشور شاركته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت هند: "عمري ما غلبت في الكلام.. ولا اتحطيت في موقف وكنت مش عارفة أقول إيه.. بس أنا فعلاً مش عارفة أكتب حاجة ولا أقول حاجة.. مكنش عندي شك إن اللحظة دي هتيجي تاني.. كنت واثقة في ربنا إنه عارف اللي جوايا.. وعارف أنا بحبه قد إيه.. بس مش قادرة أحول الحب لفعل.. مش عارفة أخد الخطوة دي".

وأضافت: "النهارده عيد ميلاد جديد ليا.. ميلاد لحياة جديدة.. أنا اتحجبت بدعوات أمي وأبويا وأخواتي، ودعوات كل بنت كانت لما بتشوفني بطرحة في العمرة أو غيرها تدعيلي.. أنا دلوقتي مرتاحة ومطمنة أكتر.. وعايزة دعواتكم بالثبات".

ولاقى إعلان هند مدحت تفاعلًا واسعًا من جمهورها وأصدقائها، كان من بينهم الإعلامية سالي عبد السلام التي علّقت قائلة: "الله اللهم بارك".

