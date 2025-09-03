كريم فهمي يروج لمسلسله الجديد "220"

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان كريم فهمي جمهوره صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "220"، والذي يعرض عبر منصة "شاهد"، وذلك برفقة فريق العمل من بينهم عايدة رياض، وحنان سليمان وصبا مبارك.

وعلق "فهمي" على الصورة: "الرواية مكتوبة من أعظم واحد، بس بيدينا اختيارات، اليأس بيجيب موت والأمل بيدينا حياة، أنت اللي بتختار النهاية".

ويشارك في بطولة مسلسل "220" بجانب كريم فهمي، الفنانة صبا مبارك، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، يوسف رفعت، ولينا صوفيا.

العمل من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وتأليف محمود زهران، سيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل.

اقرأ أيضًا:

زوجة سامح حسين تطمئن جمهوره على حالته الصحية

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

"بتقنية الـ Ai".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

فرقة "المركز القومي للمسرح" تتألق على مسرح ساحة الهناجر