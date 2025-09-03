"بتقنية الـ Ai".. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت خلالها بصور مصممة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "يا بدع الورد يا جمال الورد".

ونالت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت أبرز التعليقات: "إنتي الورد الحقيقي، قمر يا حبيبتي، ملكة جمال الكون، روعة، ماشاء الله جميلة".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضًا:

مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

فرقة "المركز القومي للمسرح" تتألق على مسرح ساحة الهناجر