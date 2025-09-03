مدحت العدل عن فيلم "ضي": رحلة شجن إنساني نبيل

كتب-مصطفى حمزة:



أشاد الكاتب مدحت العدل، بفيلم "ضي"، وذلك عقب حضوره العرض الخاص بالفيلم، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.



وعبر مدحت العدل، عن رأيه في الفيلم، على صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "شاهدت بالأمس فيلما رائعا أعادني لزمن جميل حيث السينما الممتعة المتعوب فيها - إذا جاز التعبير- رحلة شجن إنساني نبيل فيلم ( ضي) للكاتب الموهوب جدا الذي اعتبره ( ابني) هيثم دبور والمخرج الشاب الرائع (كريم الشناوي) وفريق عمل مبدع على رأسه الموسيقار شديد التميز( إيهاب عبدالواحد) وشريط صوت بطل ككل أبطال العمل، وحضور حاني وحاضن للمواهب الجديدة للملك (محمد منير)، وممثلين وممثلات من عيار ثقيل حضوراً وموهبة قدمها الشناوي بوعي وحب".



وتابع: "آسف لم إني لم ألتقط أسماء الأبطال ولا باقي فريق العمل ومن بينهم مونتيراً هو أيضا بطل، اذهبوا وشاهدوا (ضي) لتفخروا وتعلموا أن مصر ستظل ولادة. صباح الخير على الورد المفتح في جناين مصر".

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي"، من بطولة بدر محمد، والممثلة السودانية إسلام مبارك، أسيل عمران، حنين سعيد، محمد شاهين وصبري فواز، ومحمد ممدوح، و الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، وضيوف شرف الفيلم الكينج محمد منير، و أحمد حلمي، و من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.







