فرقة "المركز القومي للمسرح" تتألق على مسرح ساحة الهناجر

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، انطلقت فعاليات الليلة السادسة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور يوميا ٩م حتى ١١ سبتمبر الجارى .

تألقت الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، في حفل الليلة السادسة للبرنامج، حيث تغنى الفنان أحمد محسن والفنانة هند عمر بمجموعة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني زمن الفن الجميل، منها: "أي والله، حلفني، على قد الشوق، امتى الزمان، نسم علينا، أكدب عليك، عيون القلب، دويتو ياسلام على حبي وحبك"، تحت إشراف الدكتورة رانيا عمر مدير إدارة الموسيقي بالمركز .

ويحيي نجوم فرقة أنغام الشباب بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الليلة السابعة للبرنامج، بمجموعة متنوعة من الأغاني الشبابية إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية والتراثية، تحت إشراف الفنان وليد الحسيني مدير الفرقة .

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات البرنامج هذا العام، فرق فنية أخرى تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية منها : "فرقة رضا للفنون الشعبية، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية".

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك كوكبة من الأصوات الطربية الأخرى في فعاليات البرنامج وهم: الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا في فعاليات البرنامج أيضا