ياسمين الخطيب تؤازر الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي (صورة)

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مؤازرة فريق وجمهور الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين لهدف.

ونشرت ياسمين صورة لها بقميص الزمالك عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "الملكي".

حقق فريق الأهلي الفوز على غريمه الزمالك بهدفين لهدف، في القمة 131، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يُذكر أن ياسمين الخطيب أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة في حفل ملكة جمال مصر، وانقسمت الآراء بين مؤيد لجرأتها ومعارض اعتبر أن الإطلالة لا تتناسب مع طبيعة الحدث.

اقرأ أيضا:

تفاصيل جديدة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه نقيبا للمهن التمثيلية

بصحبة ياسمين عبدالعزيز.. رضوى الشربيني تنشر صور جديدة من عيد ميلادها