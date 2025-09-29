ردت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا على الانتقادات التي طالتها مؤخرا بعد افتتاح أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر.

حلت دينا ضيفة في مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت الشمس" تقديم الإعلامي محمد الغيطي المعروض على قناة الشمس، وتطرقت خلال حديثها لعدة موضوعات منها الهدف وراء افتتاح الأكاديمية، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب الأكاديمية قالت دينا: "قولنا نعمل افتتاح نهزر ونرقص فيه ده من حقنا دي حفلتنا، المكان مش مفتوح ده للنساء فقط مش ممكن أعمل مكان رقص شرقي مفتوح أنا أخاف على نفسي هلم الناس عليا".

يذكر أن آخر مشاركات دينا الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"مصمم قصص الأنبياء".. وفاة الفنان أحمد الضوي

أول تعليق من منير مكرم بعد مغادرته المستشفى