بالصور.. أسما شريف منير مع والدها وزوجها وعائلتها من أحدث ظهور

نشرت أسما شريف منير صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وسط عدد من عائلتها.

ظهرت أسما في الصور رفقة والدها الفنان شريف وزوجها وابنتها، إلى جانب صور تضمنت عدد من الأهل والأصدقاء.

وكتبت أسما على الصور: "في وسط دوشة الشغل والحياة ساعات بنبعد عن أهالينا و بنفتكر كأنهم دايمًا موجودين. يمكن يكون في مشاكل او عدم تواصل أو اختلافات بينا وبينهم، انتوا فاهمين قصدي جيلنا بالذات اهالينا كانوا ييرتجلوا في تربيتنا، رغم كل الزعل او الاختلافات، بس الحقيقة إن برّهم وصلة الرحم مش رفاهية، ده باب كبير من رضا ربنا".

و استشهدت بآية قرآنية وكتبت: "ربنا سبحانه وتعالى قال: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء:23]، وربط عبادته ببرّهم. والنبي ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه"، وقال كمان: "من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه".

وأنهت تعليقها قائلة: "يعني حتى مكالمة صغيرة، كلمة لطيفه، زيارة خاطف كده، أو دعوة بليل، كل ده عند ربنا عبادة عظيمة وبركة في العمر والرزق. وفي الآخر، إحنا اللي محتاجين رضاهم ودعوتهم أكتر ما هم محتاجينها".

يذكر أن، أسما شريف منير، كشفت عن خبر زواجها مؤخرا عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

