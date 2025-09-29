"هوت شورت".. سيرين عبدالنور تستقبل فصل الخريف بإطلالة جريئة والجمهور يعلق (صور)
كتب : مصراوي
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
خطفت الفنانة سيرين عبدالنور، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها استقبلت من خلالها فصل الخريف.
ونشرت سيرين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "هوت شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الخريف قرب البحر".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال والطيبة بشخص واحد، عسل أوي، القمر كله، أحلى سيرين".
يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.