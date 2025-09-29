فيديو وصور.. رانيا يوسف تجهز بدلة العريس "استعدادات حفل الزفاف"

"بقيت أم 44".. رضوى الشربيني تنشر صورا من احتفالها بعيد ميلادها

فضل القاسم ردا على الحملة ضد مصر: فضلها على السوريين بالأرقام والأدلة

نشر مصمم الأزياء إسلام سعد، مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة رانيا يوسف، برفقة زوجها المخرج أحمد جمال، وهو يرتدي بدلة، استعدادا لزفافهما

وظهر أحمد جمال في الفيديو وهو يقوم بعمل بروفة على "بدلة الزفاف"، لتدخل الفنانة رانيا يوسف وتعلق: "ماشاء الله، الله أكبر قمر"

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وحرصت على إعلان خبر الزواج في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد