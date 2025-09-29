إعلان

فيديو لحظة سقوطها على المسرح.. لولا يونج توجه رسالة اعتذار لجمهورها

كتب : مصطفى حمزة

03:30 م 29/09/2025
    لولا المغنية
    لولا
    لولا يانج

وجهت المطربة البريطانية لولا يونج، رسالة اعتذار إلى جمهورها، بعد تعذر مشاركتها في مهرجان "All Things Go" الموسيقي، الذي أقيم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأحد.

وقامت لولا يونج بنشر رسالة اعتذارها، عبر صفحتها في موقع"فيسبوك، وكتبت: "أعتذر عن المشاركة في ( All Things Go) في واشنطن، أنا أحب عملي ولا أستخف أبدًا بالتزاماتي وجمهوري، وأشعر بالأسف لأولئك الذين سيصابون بخيبة أمل".

وتابعت: "آمل أن تمنحوني فرصة أخرى في المستقبل، شكرًا لكل من يستمع ويدعمني".

وتعرضت لولا لسقوط مفاجىء، خلال تقديمها أغنية "Conceited" ، في حفل أقيم على مسرح "Forest Hills Stadium" في نيويورك، مساء السبت الماضي.

وفقدت المطربة البريطانية، وعيها على خشبة المسرح، قبل تدخل الفريق الطبي الذي حملها إلى الكواليس.

سقوط لولا يونج

لولا يونج سقوط لولا يونج مهرجان All Things Go

