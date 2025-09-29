أول تعليق من منير مكرم بعد مغادرته المستشفى

كشف الفنان منير مكرم، تطورات حالته الصحية عقب خضوعه للعلاج في إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي، بعد نقله لها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب الفنان منير مكرم، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "الحمد لله، خرجت من المستشفى لتكملة العلاج بالمنزل، وأشكر كل من تواصل معي بالحضور أو تليفونيا، أو على السوشيال ميديا".

وقال أحمد فؤاد "الصديق المقرب للفنان منير مكرم"، في تصريح سابق لمصراوي: "الفنان منير مكرم، شهدت حالته تحسن مستمر ، وبدأ التعافي من الأزمة الصحية التي عانى منها، وأكد الأطباء حاجته للمزيد من الراحة والرعاية".

وتابع فؤاد: "من الوارد جدا عودته لمنزله، وإكمال علاجه مع الراحة".

وشارك الفنان منير مكرم "عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية"، في مسلسل "إش إش"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي.