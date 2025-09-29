كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة أحلام، تفاصيل تجربتها مع عملية تجميل الأنف بتوثيق مقطع فيديو مع طبيبها على "سناب شات" وهو ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واستعرضت أحلام، أنفها الجديد الذي بدا بحجم أصغر في الفيديو، وعبرت عن سعادتها بالنتيجة التي وصلت إليها بعد أشهر قليلة من الجراحة.

وقالت أحلام بالفيديو: "ما في أثر الحمد لله اليوم بعد ثلاث شهور، أنا عملت أنفي مع الدكتور وسعيدة جدا بالنتيجة، وشكل الأنف أصبح متناسق، خصوصا فيما يخص فتحات الأنف، ولازم لما أسوي أنفي ما يسكر على الغناء، صوتي يكون مفتوح، وهدفي كله من العملية الأولى كان أن صوتي يرجع، لأنه كان مضايقني أن صوتي ما كان يبين في المدى".

وأضافت، أن العملية التجميلية زادت من شعورها بالرضا الشخصي، وأنها صوّرت النتائج بنفسها، لأنها كانت فخورة بها وتريد أن يستفيد منها الآخرون، موضحة: "صدق من كثر ما أنا مبسوطة من النتيجة أريد كل العالم تستفيد".