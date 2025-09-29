رانيا فريد شوقي تُعلق على قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة لها مع زوجها بالذكاء الاصطناعي مرتدية فيها تيشيرت فريقها الأهلي وزوجها بتيشيرت فريقه الزمالك.



ونشرت رانيا، الصورة، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "ماتش القمة إن شاء الله، أنا أهلاوية وجوزي زمالكاوي.. في الماتشات اللي زي دي مش بنتفرج مع بعض.. مين نفس الحالة زيي؟، ودي صورة بالذكاء الاصطناعي".



وتقام مباراة القمة بين الأاهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.



ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة.