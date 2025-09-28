تعليق ساخر من محمد هنيدي على مباراة الأهلي والزمالك.. ماذا قال؟

علق الفنان محمد هنيدي على القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين.

ونشر هنيدي مشهد "كوميك" من فيلم "وش إجرام"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أفتكر اني قولتلك بلاش".

يذكر أن محمد هنيدي شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، بمشاركة كل من محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج سامح عبد العزيز.

