بعد تأييد حبس "بنت مبارك المزعومة".. سما المصري توجه رسالة لوفاء عامر

وجهت الفنانة المحجبة سما المصري رسالة للنجمة وفاء عامر، بعد تأييد حكم حبس المتهمة "مروة.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" المزعومة بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه.

ونشرت سما مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مطالبة وفاء عامر بالتنازل عن حقها في الشق المدني، فيما يخص "مروة بنت مبارك"، قائلة: "أنا بوجه الفيديو ده لوفاء عامر بقولها أنا عرفت من تعاملك مع الناس إن أنتي قلبك طيب وبتقولي ياما ساعدتي ناس، اعتبري مروة من ضمن الناس اللي انتي ساعدتيها".

وأضافت: أنا عارفها إنها غلطت فيكي وشهرت بيكي كتير، على فكرة هي شتمتني بأمي قبل كدا من غير ما أعملها حاجة وأنا سامحتها، انا بقولك سامحيها عشان الحبس وحش ودي برضة عندها عيال، وهي كدا كدا اتادبت قعدت كام شهر 5 شهور".

وطلب سما المصري من وفاء عامر: "رجاء منك لو شوفتي الفيديو تتنازلي لها عن الشق اللي يخصك الشق المدني، وكدا كدا الدولة هتعاقبها بالشق الجنائي اللي يخص الدولة وهو سوء استخدام مواقع التواصل، أنا عارفة هي غلطت والمفروض تتأدب وتتربى عشان متجبش سيرة حد تاني بس خلاص نقومها نحاول نصلح منها عشان ماتغلطش تاني".

واختتمت سما المصري رسالتها: "يا وفاء يبقى كتر ألف خيرك والعفو عند المقدرة، وهي لو خرجت وغلطت تاني يبقى تستاهل اللي يجرلها، يوم الحبس بسنة يا وفاء أنا مجربة وعارفة واحنا ندعيلها ربنا يشفيها عشان أنا حاسه انها مش طبيعية، فبدل ما نحبسها ندعي ربنا يهديها".

يذكر أن الفنانة سما المصري أعلنت ارتداء الحجاب والابتعاد عن نشر أي محتوى يتضمن جرأة أو خروج عن الآداب والدين، وكشفت عن التحاقها بالعمل في إحدى الشركات.

