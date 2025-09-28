كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان عمرو دياب جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد ظهور صورة جديدة له بالذكاء الاصطناعي، ظهر خلالها مرتديًا بدلة بيضاء: بليزر وبنطال بقصة شارلستون، مع حلق من الألماس.

وتباينت تعليقات الجمهور على إطلالته، إذ كتب البعض: "ليه كده بس، ده رغم إني كنت بحبه قوي دلوقت تصرفاته تقهر بجد ربنا يهديه"، بينما قال آخر: "دي بدلة حريمي جدًا"، وعلّق أحدهم: "خالي من أي ذوق.. شكله قمة الكوميديا"، وكتب آخر: "شكله وحش.. فاكر نفسه في التسعينات".

يذكر أن النجم عمرو دياب أحيا حفلًا ضخمًا تحت سفح أهرامات الجيزة، مساء أمس، وسط حضور جمهوره وعدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرز الحاضرين الفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي والفنانة ليلى علوي.

