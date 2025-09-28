المخرج كريم الرحباني: سعيد بجائزة ميدفست مصر.. و"مصر وش الخير عليا"

كتبت- منى الموجي:

من بين عدد كبير من الأفلام المشاركة في الدورة السابعة من مهرجان ميدفست مصر، الذي أُقيم تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، فاز المخرج اللبناني كريم الرحباني بجائزة الجمهور عن فيلمه القصير الأخير "آخر واحد – One Last Time". وتُعد هذه الجائزة الخامسة التي يحصدها من مصر، مؤكداً أن قيمتها تكمن في كونها صادرة عن الجمهور، الذي تُصنع الأفلام من أجله في المقام الأول. وأضاف في بيان صحفي صادر عن مهرجان ميدفست مصر: "أعظم ما يمكن أن يحصل عليه المخرج هو جائزة من الجمهور، لأن الفيلم في النهاية يُصنع لهم ولأجلهم".

وأشار الرحباني إلى أن مصر وجه الخير عليه، وأنه يتفاءل دائماً بالمشاركة في مهرجاناتها، قائلاً: "هذه هي المشاركة الخامسة لي في المهرجانات المصرية، وهي أيضاً الجائزة الخامسة التي أحصل عليها من مصر".

وأوضح أن مشواره مع الجوائز المصرية بدأ مع فيلمه الأول "مع روحك"، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية. أما فيلمه الثاني "شحن – Cargo" فحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فئة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في مسابقة سينما الغد الدولية.

كما تلقى دعوة من مركز السينما العربية كمنتج لمشروع فيلمه الروائي اللبناني في مرحلة التطوير "شميم"، للمشاركة في روتردام فيلم لاب 2020، ضمن المشروعات الفائزة بجوائز النسخة السادسة لملتقى القاهرة السينمائي في دورته الـ41، وفيما بعد، فاز فيلمه الأخير "آخر واحد" بجائزة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وأخيراً جائزة الجمهور من ميدفست مصر.

ولاقى الفيلم إشادة واسعة في مصر، وأعرب الجمهور عن إعجابه بجودة العمل وأداء طاقمه، بينما أثنى النقاد على رؤية الرحباني الإخراجية، وأسلوبه الذي يمزج بين الطرافة والجرأة، مقدّماً معالجة إنسانية عميقة ومؤثرة.

وعلّق الرحباني على فوزه قائلاً: "شرف كبير جداً حصولي على هذه الجائزة. ورغم غيابي عن المهرجان، إلا أن الأصدقاء نقلوا لي أجواءه والجهود المبذولة والتفاعل الجماهيري الكبير. لذلك أشكر الجمهور المصري، وأشكر القائمين على مهرجان ميدفست على ما يبذلونه من جهد طوال أيام المهرجان".

كما أعرب عن أمله في أن يشهد المستقبل القريب تعاوناً في إنتاج مشترك مع مصر.

الفيلم الذي أخرجه كريم الرحباني وشارك في كتابته مع غدي الرحباني، وأنتجته شركة Rahbani 3.0، لا يزال يواصل جولاته الناجحة في المهرجانات السينمائية الدولية. فبعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، شارك في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، ومهرجان فريبورغ في سويسرا، إضافة إلى مهرجان مالمو للسينما العربية. وعلى الجانب الآخر، عُرض الفيلم ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان هولندا لأفلام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في برنامج الأفلام القصيرة.