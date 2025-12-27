صدمة كبيرة عاشها الوسط الفني اليوم السبت 27 ديسمبر لرحيل المخرج الكبير داوود عبدالسيد.

داوود عبدالسيد غاب 10 أعوام تقريبا عن السينما منذ فيلمه الأخير "قدرات غير عادية" الذي تم عرضه في 2015، وتحدث داوود في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" عن السر وراء ابتعاده عن الساحة الفنية.

وقال داوود عبدالسيد:"السينما تغيرت وأفلامي كانت للطبقة المتوسطة اللي اختفت تماماً دلوقتي، والجمهور مش هيدفع تذكرة سينما بـ100 جنيه عشان يخش أفلامي".

وأضاف: "السينما تغيرت عن زمان وأنا والجيل اللي اشتغلت معاه معظمنا مش شغال دلوقتي لأن العقلية نفسها تغيرت، وأنا مش متحمس إطلاقاً للعودة للسينما ومعنديش أي مشاريع شغال عليها لا حاليا ولا في المستقبل القريب".

ويعد المخرج الكبير داوود عبد السيد أحد أهم المخرجين في مصر والوطن العربي، وساهم بالعديد من الأعمال السينمائية الهامة، كان أشهرها فيلم "الصعاليك" عام 1985، وفيلم "الكيت كات" عام 1991 وهو ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، "أرض الأحلام" عام 1993، "أرض الخوف" عام 2000.

