إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجاة أحمد السقا من الموت بعد تعرضه لحادث سير، محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته، نجل دينا يدعمها في كورسات أكاديمية الرقص الشرقي، وصلة رقص بين صلاح عبدالله وبيومي فؤاد في حفل زفاف نجل الأخير ، شيماء سيف تتعرض لموقف محرج، وغيرها من الأخبار.