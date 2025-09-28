إعلان

حدث بالفن | سقوط شيماء سيف والسقا يتعرض لحادث وزفاف ابنة شقيقة محمد منير

12:00 ص 28/09/2025
حدث بالفن | سقوط شيماء سيف والسقا يتعرض لحادث وزفاف ابنة شقيقة محمد منير

النشرة الفنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجاة أحمد السقا من الموت بعد تعرضه لحادث سير، محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته، نجل دينا يدعمها في كورسات أكاديمية الرقص الشرقي، وصلة رقص بين صلاح عبدالله وبيومي فؤاد في حفل زفاف نجل الأخير ، شيماء سيف تتعرض لموقف محرج، وغيرها من الأخبار.

إيهاب فهمي أشرف زكي نور عمرو دياب مدرب الرقص ياسين رشدي ميار الببلاوي برنامج قسمة ونصيب حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد شيماء سيف إنجي عبدالله صلاح عبدالله بيومي فؤاد دينا ريهام حجاج محمد منير أحمد السقا

الأخبار المتعلقة

إعلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين