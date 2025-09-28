حدث بالفن | سقوط شيماء سيف والسقا يتعرض لحادث وزفاف ابنة شقيقة محمد منير
12:00 ص 28/09/2025
النشرة الفنية
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ نجاة أحمد السقا من الموت بعد تعرضه لحادث سير، محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته، نجل دينا يدعمها في كورسات أكاديمية الرقص الشرقي، وصلة رقص بين صلاح عبدالله وبيومي فؤاد في حفل زفاف نجل الأخير ، شيماء سيف تتعرض لموقف محرج، وغيرها من الأخبار.
إيهاب فهمي أشرف زكي نور عمرو دياب مدرب الرقص ياسين رشدي ميار الببلاوي برنامج قسمة ونصيب حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد شيماء سيف إنجي عبدالله صلاح عبدالله بيومي فؤاد دينا ريهام حجاج محمد منير أحمد السقا
الأخبار المتعلقة
إعلان