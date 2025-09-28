بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ جيهان خليل تخطف بها الأنظار والجمهور يعلق

خطفت الفنانة جيهان خليل أنظار المتابعين في أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

وظهرت جيهان بإطلالة جديدة مرتدية فستان كلاسيكي وقناع على الوجهة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "سيدة السيدات"، "نجمة الموسم"، "جميلة أوي"، "تحفة الفستان"، "مفيش منك يا نجمة".

شاركت جيهان خليل في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في البطولة وليد فواز، سماء إبراهيم، خالد أنور.

