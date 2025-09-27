"الأسود يليق بكِ".. أحدث 10 صور لـ منة عرفة بإطلالة جريئة

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة عن أحدث جلسة تصوير "جريئة" خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت منة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عهد جديد أظهر به".

وظهرت منة مرتدية جمبسوت أسود قصير وشفاف كشف عن جمالها وجارئتها، التي تفاعل معها المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "رائعة كالعادة"، "قمر حبيبتي"، "جمالك جمال"، "حلويات الفن"، "الأسود يليق بكِ"

كانت آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن منة عرفة تشارك بفيلم "شريط 6" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم خالد الصاوي، وفاء عامر، هدى المفتي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

