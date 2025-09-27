ميار الببلاوي بعد اندلاع حريق بمنزلها: ربنا نجاني وكانت هتبقى كارثة

كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن نجاتها ونجلها من حريق، بعد اندلاع النار في مطبخ منزلها، وتمكنها من السيطرة عليه.

ونشرت ميار فيديدو للمطبخ بعد سيطرتها على النار باستخدام "طفاية الحريق"، وتحدثت خلاله قائلة "الدنيا ولعت من شوية، الحاجة كلها اتبهدلت، المطبخ كله اتبهدل".

وكتبت في تعليقها على الفيديو: "ربنا نجاني أنا وابني بأعجوبة، الحمد لله قدرنا نتصرف والنار ممسكتش في بقية المطبخ، بس خضة صعبة أوي، كان ماس ونار مش قادرة أتنفس الدخان كان مالي البيت ومازال، طفاية الحريق مهمة جدا يا جماعة ربنا يستر على الجميع".

وتابعت "اللي ناقطني إني اتصلت بالدفاع المدني عشر مرات ولا ردوا ومكنتش عارفة اتصرف، والنار طالعة من كل مكان وجنب محبس الغاز ومش عارفين نقرب من البوتجاز، لإن كان فيه ماس كهربائي، وكنت خايفة على ابني يدخل وسط النار، بس هو ربنا يحميه لولا فكر واستعمل طفاية الحريق كانت هتبقى كارثة".

ميار الببلاوي ممثلة ومقدمة برامج تليفزيونية، شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: مسلسل رد قلبي، مسلسل أبو حنيفة النعمان، مسلسل بريق في السحاب، فيلم ديسكو ديسكو، فيلم إنذار بالطاعة.