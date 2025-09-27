إعلان

بتحضر بدلة العريس.. رانيا يوسف وزوجها أحمد جمال في جلسة تصوير جديدة

كتب- مروان الطيب:

02:00 ص 27/09/2025
  • عرض 11 صورة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير خاصة بالفنانة رانيا يوسف وزوجها المخرج المنفذ أحمد جمال، عقب إعلان خبر زواجهما عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف وهي تداعب زوجها بطريقة عفوية، إذ ظهرت وهي تقوم بحساب مقاسه استعدادا لتجهيز بدلة حفل الزفاف المرتقب.

أعلنت النجمة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وذلك في تصريح نشره برنامج ET بالعربي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

رانيا يوسف وأحمد ظهرا معا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد والذي أقيم أمس الخميس 25 سبتمبر، في أحد الفنادق الكبرى بحضور كوكبة من نجوم الفن.

وكانت آخر مشاركات رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "روج أسود".

