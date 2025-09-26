طليق ابنة أحمد بدير..من هو عريس الفنانة رانيا يوسف؟

"ربنا سخرلي جنوده"..أول تعليق من رحمة أحمد بعد خروجها من المستشفى

أعلنت النجمة رانيا يوسف زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، وحرصت على إعلان خبر الزواج في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

رانيا يوسف وأحمد ظهرا معا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد والذي أقيم أمس الخميس 25 سبتمبر، في أحد الفنادق الكبرى بحضور كوكبة من نجوم الفن.

أحمد ورانيا تعاونا في أكثر من عمل فني، بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

ونستعرض لكم في هذا التقرير معلومات عن المخرج المنفذ أحمد جمال:

1- تزوج لأول مرة من دعاء أحمد بدير.

2- شارك الزعيم عادل إمام كمخرج منفذ ومساعد مخرج بعدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، و"صاحب السعادة"، "العراف"، "عوالم خفية"، و"فلانتينو".

3-شارك كمخرج منفذ بمسلسل "الحشاشين" عام 2024 بطولة النجم كريم عبد العزيز.

4-كانت بدايته بفيلم "كف القمر" عام 2011 للمخرج خالد يوسف.

5-عمل كمساعد مخرج بعدد من الأعمال أبرزها مسلسل "أبو البنات" عام 2016 بطولة الفنان مصطفى شعبان.

7-خاض تجربة التمثيل في أكثر من عمل وشارك رانيا كوجه جديد في عالم التمثيل في فيلم "فخفخينو" وذلك قبل 16 عاما، وشارك في بطولة مسرحية مرسي عاوز كرسي.

8-أعلنت رانيا يوسف زواجها منه بحفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، وتستعد لعمل حفل كبير.