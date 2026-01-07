جوري بكر بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور على "انستجرام"

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وكشفت عن جمالها وأناقتها.

نشرت جوري بكرا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أنيق وطويل، تفاعل معه المتابعين بشكل كبير.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة جميلات"، "إنتي ملكة جميلة وانا احبك"، "أكثر فنانة جميلة"، "تحفة فنية"، "جميلة يا فنانة".

يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا..

فستان سهرة جريء.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

تامر حسني عن نصر محروس في عيد ميلاده:"أغلى الناس ومكتشفني"