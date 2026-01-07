إعلان

جوري بكر بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور على "انستجرام"

كتب : معتز عباس

10:38 م 07/01/2026

الفنانة جوري بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وكشفت عن جمالها وأناقتها.

نشرت جوري بكرا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أنيق وطويل، تفاعل معه المتابعين بشكل كبير.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة جميلات"، "إنتي ملكة جميلة وانا احبك"، "أكثر فنانة جميلة"، "تحفة فنية"، "جميلة يا فنانة".

يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

جوري بكر

اقرأ أيضا..

فستان سهرة جريء.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

تامر حسني عن نصر محروس في عيد ميلاده:"أغلى الناس ومكتشفني"

الفنانة جوري بكر جوري بكر على إنستجرام إطلالة جوري بكر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

البرلمان يتحرك والجمهور يتفاعل.. ردود الفعل على تحقيق "آيفون بماء زمزم"
أخبار مصر

البرلمان يتحرك والجمهور يتفاعل.. ردود الفعل على تحقيق "آيفون بماء زمزم"
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
زووم

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
زووم

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
"ياسمينا وأشرف وآيتن" قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026
زووم

"ياسمينا وأشرف وآيتن" قائمة اعتذارات النجوم عن دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل