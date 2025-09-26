أول رد فعل.. شيماء سيف تلغي متابعة محمد كارتر بعد أنباء انفصالهما

فوجئ جمهور الفنانة شيماء سيف بإلغاء متابعتها لزوجها المنتج الفني محمد كارتر عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل، بعد ساعات عن أنباء انفصالهما بسرية تامة للمرة الثانية بعد أشهر قليلة من عودتهما.

كما لاحظ جمهور الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر حذفهما لمعظم الصور التي جمعتهما خلال فترة الزواج، وسط تساؤلات وحيرة رواد السوشيال ميديا.

وكان الظهور الأخير لهما بحفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم مساء أمس الخميس بأحد الفنادق الكبرى، إذ جلست بمفردها بعيد عن طاولته طوال الحفل بعد أشهر قليلة من انفصالهما وعودتهما مرة أخرى.

وأعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر لأول مرة مطلع العام الجاري، وكتبت رسالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام أعلنت فيها الانفصال الرسمي.

وكان انفصال شيماء سيف بعد شائعات طالتهما خلال الفترة الماضية، وحرصا على نفيها، وبعد إعلان خبر انفصالها تفاعل المتابعين بكلمات عبرت عن حزنهم نظراً للعلاقة القوية التي كانت تجمع الزوجين والحديث المستمر من كل منهما عن حبه للآخر.

يذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

