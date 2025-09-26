هالة صدقي: "متكملش زيارة لبنان إلا بحبيب الكل القديس مار شربل"

زارت الفنانة هالة صدقي، ضريح القديس مار شربل خلال تواجدها في لبنان.

ونشرت هالة، مقطع فيديو من كواليس الزيارة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما تكملش زيارة لبنان إلا بحبيب الكل القديس مار شربل، والحقيقة كان زحمة جدا وموجود كل الجنسيات وكل الطوائف والأديان لزيارة قديس تقي، وولعت لكم كلكم شمعة ربنا يحافظ على لبنان ويشفي كل مريض، وينقذ كل مظلوم، ربنا قادر".

وكانت آخر مشاركات هالة صدقي الفنية مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية الجيدة"

قبل 27 سنة.. منى زكي تتألق في صور نادرة وسط جمهورها