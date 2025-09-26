إعلان

هالة صدقي: "متكملش زيارة لبنان إلا بحبيب الكل القديس مار شربل"

كتب- مروان الطيب:

09:00 ص 26/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة هالة صدقي في لبنان (4)
  • عرض 4 صورة
    الفنانة هالة صدقي في لبنان (1)
  • عرض 4 صورة
    الفنانة هالة صدقي في لبنان (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زارت الفنانة هالة صدقي، ضريح القديس مار شربل خلال تواجدها في لبنان.

ونشرت هالة، مقطع فيديو من كواليس الزيارة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما تكملش زيارة لبنان إلا بحبيب الكل القديس مار شربل، والحقيقة كان زحمة جدا وموجود كل الجنسيات وكل الطوائف والأديان لزيارة قديس تقي، وولعت لكم كلكم شمعة ربنا يحافظ على لبنان ويشفي كل مريض، وينقذ كل مظلوم، ربنا قادر".

وكانت آخر مشاركات هالة صدقي الفنية مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

عمرو أديب يعلّق على واقعة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه: "ماكنش في حالته العقلية الجيدة"

قبل 27 سنة.. منى زكي تتألق في صور نادرة وسط جمهورها

هالة صدقي القديس مار شربل إنستجرام هالة صدقي لبنان
الخبر التالى:
بجلسة طارئة.. "المهن التمثيلية" تصدر بيانًا بشأن ترك أشرف زكي لمنصب النقيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا