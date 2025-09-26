إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها صورة جديدة لها عند وصولها مدينة الغردقة استعدادًا لحفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستانًا صيفيًا قصيرًا، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

ياسمين عبدالعزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها صورًا جديدة باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

حنان مطاوع

خطفت الفنانة حنان مطاوع، الأنظار إليها بإطلالة ارتدت خلالها عباءة أنيقة باللونين البيج والأسود، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

أميرة أديب

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب، صورًا جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية جيبة قصيرة باللون الأسود.

نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب، متابعيها صورًا من كواليس مسلسلها "ما تراه ليس كما يبدو"، وظهرت فيها بدون مكياج، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

شيكو

نشر الفنان شيكو، صورة جمعته بالفنانة نسرين أمين وشاركها عبر حسابه على "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا مع متابعيه.

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد خطفت الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر، وشاركت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

رانيا منصور

خطفت الفنانة رانيا منصور، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وتألقت بإطلالة جريئة وأنيقة، ونشرت الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلّقت عليها بـ"إيموجي" قلب أزرق.

دانيلا رحمة

ظهرت الفنانة اللبنانية دانيلا رحمة بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستانًا باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام".