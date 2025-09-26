إعلان

أحمد مالك يوجه رسالة لـ طه دسوقي في عيد ميلاده.. والأخير يرد

كتب : مصراوي

01:00 ص 26/09/2025
وجه الفنان أحمد مالك، رسالة لصديقه الفنان طه دسوقي احتفالا بعيد ميلاده.

ونشر مالك، صورا لهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت أطيب وأجدع قلب طه دسوقي".

ورد طه دسوقي، على رسالته، قائلا: "وأنت طيب وجدع وموهوب وقلبك أبيض وبرنس".

يذكر أن، أحمد مالك وطه دسوقي تعاونا سويا في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "ولاد الشمس"، وشاركهما البطولة فرح يوسف، دنيا ماهر، مريم الجندي، غادة طلعت، وآخرين، وتأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

