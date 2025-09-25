شيكو ينشر صورة مع نسرين أمين ويعلق: "بفلوسي ما أنا البلبوصي"

نشر الفنان شيكو صورة رفقة الفنانة نسرين أمين عبر حسابه على "انستجرام".

وشهدت الصورة حضورهما حفل خاص أقيم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحرص شيكو على التقاط صورة تذكارية مع نسرين أمين وكتب على الصورة ممازحا بجملة من أحد الأعمال التي جمعتهما: "بفلوسي، ما أنا البلبوصي".

وشاركت الفنانة نسرين أمين الفنان شيكو بطولة فيلم "حملة فريزر"، وكان تعليق شيكو هو أحد الإفيهات المستخدمة ضمن الأحداث.

يواصل شيكو تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة نسرين أمين تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

