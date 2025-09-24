بـ"فستان قصير".. بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة والجمهور يغازلها

يسرا والعدل ونيللي كريم..17 صورة لـ نجوم الفن في سهرة خاصة على هامش"القاهرة

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة لها التقطتها في وقت سابق.

ونشرت بسمة، الصور وظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلق: "أرشيف قديم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفستان يجننن، قمر، ما شاء الله عليكي، أحلى واحدة، جميلة".

وكانت بسمة بوسيل، قد طرحت ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والمكون من 6 أغاني، منها: "أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، خسارة، وصلتني شي أخبار، حلم".

وخاضت "بسمة" تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ ومن إخراج محمود كريم.