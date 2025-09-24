"فستان قصير".. جلسة تصوير جريئة لـ صبا مبارك تخطف بها الأنظار

يسرا والعدل ونيللي كريم..17 صورة لـ نجوم الفن في سهرة خاصة على هامش"القاهرة

خطفت الفنانة صبا مبارك أنظار المتابعين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، خلال مشاركتها أحد العروض الخاصة بالموضة.

ونشرت صبا مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت جريئة مرتدية فستان طويل.

تفاعل المتابعين مع الصور، بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "القمر صبا"، "أيقونة الجمال"، "اجمل وحده بدون نقاش"، "مفيش في جمالك".

مسلسل 220 بطولة كريم فهمي وصباح مبارك، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

اقرأ أيضا..

"خست كده إزاي؟".. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بسبب صورة

"طلقها بسبب صينية بطاطس".. صور ومعلومات عن يارا تامر طليقة مسلم