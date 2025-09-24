بعد تعرضها لأزمة صحية.. رحمة أحمد تؤجل حفل افتتاح مشروعها

روجينا تتألق في "الفضائيات العربية" بعد فوزها بجائزة عن مسلسل "حسبة عمري"

تصدر اسم الفنانة رحمة أحمد محرك البحث "جوجل"، بعد تعرضها لوعكة صحية.

وفي السياق نفسه، أعلنت رحمة عن تأجيل حفل افتتاح مشروعها الخاص "هاندز ستوديو"، وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "إنستجرام": "تم تأجيل حفل افتتاح هاندز ستوديو، وغدًا سيكون افتتاح تجريبي".

يُذكر أن آخر أعمال رحمة أحمد كان مسلسل "عهد أنيس" بطولة عابد عناني، إسلام جمال، أحمد الرافعي، جلا هشام، وحازم إيهاب، من إنتاج تامر يحيى وإخراج تامر حاتم.

كما شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال عملين هما: مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي وانتصار، و"الكابتن" بطولة أكرم حسني.

