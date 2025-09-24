بالأحضان.. دينا تستقبل داليا البحيري وبدرة في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي

نوال الزغبي

خضعت الفنانة نوال الزغبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت نوال في الصور بفستان جرئ وساحر خطفت به الأنظار.

رانيا يوسف

تواصل الفنانة رانيا يوسف الاستمتاع بالإجازة، ونشرت صور جديدة عبر حسابها انستجرام، ظهرت خلالها بفستان قصير وهي تتجول في شوارع برشلونة.

نادية الجندي

خطفت النجمة نادية الجندي الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال شبابية خطفت بها الأنظار على موقع "فيسبوك".

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق بفعاليات حفل ختام ميدفيست.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صور جديدة عبر حسابها إنستجرام ظهرت خلالها بفستان جذاب أثناء حضور المؤتمر الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي.

يارا السكري

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها والجمهور، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان جذاب وأنيق.

هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار المتابعين، بعد ظهورها بإطلالة لافتة مرتدية فستان صيفي وسط الطبيعي، لاقت إعجاب الجمهور على موقع "انستجرام".

بوسي

خطفت المطربة بوسي الأنظار من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، بعد إخلاء سبيلها، وإنتهاء الإجراءات القانونية للإفراج عنها، عقب معارضتها على الأحكام الصادرة ضدها.